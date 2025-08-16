第１０７回全国高校野球選手権の出場を辞退した広陵は１６日、公式ホームページを更新。１月に発生した暴力事案に関して改めて調査を予定していることを発表した。また、ＳＮＳで拡散されている画像や投稿には事実と異なる内容や関係しない生徒への誹謗中傷も行われているとし、法的措置も含めて対処すると伝えた。▽広陵の声明は以下。本校硬式野球部に関し、これまで調査により認定し公表しております部員間の暴力を伴う不