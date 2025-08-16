第１０７回全国高校野球選手権大会を出場辞退した広陵（広島）が１６日、学校の公式サイトで「本校及び本校の生徒に関するご指摘について」と題した新たな声明を発表した。同校を巡っては、大会直前の７月下旬から、部内で暴力を伴う不適切行為があったとされる事案がＳＮＳ上で拡散。大会運営への支障や、在校生への中傷があったことを踏まえ、１４日に予定されていた津田学園（三重）との２回戦を前に出場辞退を決めた。今