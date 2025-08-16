È¡´Û¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç?¡ÖÂè£¶£¸²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¤Ï£±£¶Æü¡¢£µÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ³¤Ìé¡Ê£²£¶¡á²¬»³¡Ë¤Ï½à·è£¹£Ò¤ò¾å¤¬¤ê£±£°ÉÃ£·¤Î¤Þ¤¯¤ê¤ÇÀ©¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¡£·è¾¡¤Ï£Ç?½éÀ©ÇÆ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡£¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡££¶·î´ßÏÂÅÄ£Ç?¹â¾¾µÜµ­Ç°ÇÕ·è¾¡¤Ï¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë´Ù¤Ã¤Æ£¶Ãå¡¢¶áµ¦¥é¥¤¥ó¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤È¤·¤¿ÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤¿¡£¡Ö¸«¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â£Ó£Î£Ó