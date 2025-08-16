明治安田J2リーグ第26節は8月16日、全国各地で計7試合行われ、ジュビロ磐田はアウェーで首位水戸ホーリーホックと対戦し、3-1で勝ちました。磐田はリーグ戦3試合ぶりの勝利です。 【明治安田J2リーグ第26節＝ケーズデンキスタジアム水戸:8,965人】 ジュビロ磐田3(2-0、1-1)1水戸ホーリーホック ＜得点者＞ 【磐】グスタボシルバ、倍井謙、渡邉りょう 【水】渡邉新太(P