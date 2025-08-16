明治安田J1リーグ第26節は8月16日、全国各地で計9試合行われ、清水エスパルスはホームで横浜Ｆ・マリノスと対戦、1-3で敗れました。 【明治安田J1リーグ第26節＝IAIスタジアム日本平:18,198人】 清水エスパルス0(0-2、1-1)3横浜Ｆ・マリノス ＜得点者＞ 【清】北川航也 【横】角田涼太朗、ディーンデイビッド、谷村海那