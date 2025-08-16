◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節浦和２―１名古屋（１６日・埼スタ）浦和のマチェイ・スコルジャ監督が、勝利した名古屋戦で公式戦３試合連続のゴールを挙げたが、負傷交代した浦和ＦＷ小森飛絢について「ディテールがわかるのはもう少し時間をおいてからになりますけど、重傷かもしれない、という状況です。ですので、現時点で（次節の）柏戦に出られるかどうか、ということはお答えできません」と話した。小森はこの試合、前