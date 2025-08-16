第１０７回全国高校野球選手権の出場を辞退した広陵は１６日、公式ホームページを更新。同日に「文春オンライン」が報じた記事に対する声明を発表した。広陵は「本日付けで文藝春秋社による『文春オンライン』の記事において、２０１５年に本校に入学し硬式野球部に所属したＡ氏の訴えに基づく記事が掲載されております」と触れた上で、同社からの問い合わせを受けて１２日に回答したと報告。「しかし、本校が回答した内容は、