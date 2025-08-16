北京市内で車両の通行を規制する警察官＝16日（共同）【北京共同】中国北京市で16日、抗日戦争勝利80周年を記念して9月3日に天安門広場周辺で実施される軍事パレードの準備が行われた。市内の大通りは一般車両の通行が規制され、戦車とみられる車列が天安門広場の方向に向かって通過した。ミサイルのようなものを運搬する複数の車両も通行した。天安門広場周辺で軍事パレードの予行演習が行われたとみられる。北京市公安局は