作家・乙武洋匡氏（49）が16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。俳優・岸谷五朗（60）、ミュージシャン・岸谷香（58）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）がゲスト出演し「一番言われたくない悪口」について語る場面があった。現在ネット上の一部で「親の七光り」といった批判を受けている蘭丸。この件について「一番言われたくない悪口で。ブサイクって言われたら“は?ブサイクじゃね