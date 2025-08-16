ロックバンド・キュウソネコカミ結成15周年を記念した新曲「変な踊り」が、9月3日（水）に配信リリースされる。2025年で結成15周年というアニバーサリー第1弾「変な踊り」には、「決められた振り付けではなく、自分なりの動きで楽しんでほしい」というメッセージが込められている作品で、開催中の47都道府県ツアー＜感謝の鼠回り＞でもすでに披露され、ファンの間では早くも人気曲となっている楽曲だ。リリースにあわせてApple Mus