【J1第26節】(Eピース)広島 1-0(前半1-0)G大阪<得点者>[広]中村草太(19分)<退場>[G]安部柊斗(60分)<警告>[G]山下諒也(11分)、イッサム・ジェバリ(22分)、三浦弦太(38分)、奥抜侃志(90分+4)観衆:25,925人主審:御厨貴文