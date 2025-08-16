【J1第26節】(埼玉)浦和 2-1(前半2-0)名古屋<得点者>[浦]小森飛絢(7分)、マテウス・サヴィオ(32分)[名]原輝綺(66分)<警告>[浦]ダニーロ・ボザ(90分+7)[名]キャスパー・ユンカー(31分)観衆:45,652人主審:小屋幸栄└小森飛絢が公式戦3戦連発!前半負傷交代も浦和を3連勝に導く! 名古屋は3連敗で降格圏と勝ち点4差に