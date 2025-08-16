【J1第26節】(Gスタ)町田 3-0(前半2-0)C大阪<得点者>[町]ナ・サンホ(21分)、林幸多郎(42分)、オ・セフン(78分)<警告>[町]相馬勇紀(77分)[C]ラファエル・ハットン(20分)、田中駿汰(66分)、ルーカス・フェルナンデス(86分)観衆:11,971人主審:笠原寛貴├町田が初のリーグ7連勝で優勝戦線へ! 公式戦は怒涛10連勝に…リーグ2位タイの得点力誇るC大阪を3発完封└クラブ初のリーグ7連勝で首位と勝ち点2差に…町田・黒田監督「