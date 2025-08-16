【J2第26節】(フクアリ)千葉 1-0(前半0-0)徳島<得点者>[千]オウンゴール(65分)<警告>[千]カルリーニョス・ジュニオ(41分)、ホセ・スアレス(54分)[徳]エウシーニョ(10分)、山田奈央(17分)観衆:15,222人主審:先立圭吾