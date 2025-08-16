【J1第26節】(サンガS)京都 1-0(前半0-0)東京V<得点者>[京]ラファエル・エリアス(66分)<警告>[京]松田天馬(83分)、山田楓喜(90分+4)[東]齋藤功佑(61分)、平川怜(90分+11)観衆:18,300人主審:福島孝一郎└京都が暫定首位!「これからももっと」エリアス2年連続2桁弾!!