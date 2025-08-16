【J1第26節】(ノエスタ)神戸 0-1(前半0-0)横浜FC<得点者>[横]伊藤翔(90分+4)<警告>[神]井出遥也(15分)[横]小倉陽太(44分)、櫻川ソロモン(90分+9)観衆:23,166人主審:池内明彦└神戸が痛すぎる連敗…後半AT劇的弾で横浜FCが連敗を7でストップ