[8.16 J1第26節 神戸0-1横浜FC ノエスタ]ヴィッセル神戸が痛い敗戦を喫した。最低でも勝ち点1を積み上げるかと思われた後半アディショナルタイム4分に横浜FCにカウンターを許すと、FW櫻川ソロモンの抜け出しからクロスをFW伊藤翔に押し込まれた。神戸にとっては判定も味方しない試合だった。エリア内でハンドがあったのではないかというプレーにVARのチェックや、オン・フィールド・レビューも入ったが、神戸にPKが与えられる