【J2第26節】(NDスタ)山形 1-0(前半0-0)いわき<得点者>[山]高橋潤哉(87分)<警告>[山]田中渉(16分)、氣田亮真(37分)、川井歩(38分)、熊本雄太(82分)観衆:10,546人主審:俵元希