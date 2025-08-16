【J3第23節】(正田スタ)群馬 2-0(前半2-0)FC大阪<得点者>[群]河田篤秀(10分)、高橋勇利也(24分)<警告>[群]小西宏登(33分)、河田篤秀(41分)[F]堤奏一郎(55分)、西村真祈(90分+2)観衆:4,701人主審:小林健太朗