【J1第26節】(レモンS)湘南 2-2(前半0-1)FC東京<得点者>[湘]鈴木雄斗(66分)、鈴木章斗(90分+7)[F]長倉幹樹(6分)、アレクサンダー・ショルツ(52分)<警告>[湘]奥野耕平(3分)、太田修介(5分)、大野和成(61分)[F]キム・スンギュ(80分)、エヴェルトン・ガウディーノ(90分+8)観衆:12,608人主審:高崎航地└土壇場で追い付いた湘南!! FC東京に2点先行許すも…後半AT鈴木章斗同点弾で粘り強く勝ち点1確保