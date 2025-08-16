【J1第26節】(デンカS)新潟 1-1(前半1-1)川崎F<得点者>[新]白井永地(6分)[川]伊藤達哉(45分+1)<警告>[新]田代琉我(55分)、藤原奏哉(90分+4)[川]マルシーニョ(45分+4)、山本悠樹(85分)観衆:26,493人主審:上村篤史└互いに連敗ストップ…最下位新潟と8位川崎Fが1-1のドロー