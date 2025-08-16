[8.16 J1第26節 新潟 1-1 川崎F デンカS]J1第26節が16日に開催され、デンカビッグスワンスタジアムで対戦した20位アルビレックス新潟と8位川崎フロンターレは1-1で引き分けた。先手を取ったのはホームの新潟。前半7分、FWブーダのパスをMFマテウス・モラエスがヒールで落とし、MF白井永地が右足のミドルシュートをゴール左下に決めた。しかし、前半アディショナルタイム1分に川崎Fが追い付く。左CKからのこぼれ球をペナルテ