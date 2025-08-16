【J1第26節】(アイスタ)清水 1-3(前半0-2)横浜FM<得点者>[清]北川航也(90分)[横]角田涼太朗(16分)、ディーン・デイビッド(29分)、谷村海那(80分)<警告>[清]マテウス・ブエノ(83分)、山原怜音(90分+5)[横]宮市亮(3分)、渡辺皓太(23分)、加藤蓮(67分)、山根陸(70分)、井上健太(84分)観衆:18,198人主審:上田益也└今夏加入の角田涼太朗&D・デイビッドがいきなりゴール! 横浜FMが敵地で清水を3発撃破