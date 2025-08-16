[8.16 J1第26節 清水 1-3 横浜FM アイスタ]J1第26節が16日に行われ、18位横浜F・マリノスは敵地で13位清水エスパルスに3-1で勝利した。一時大雨に見舞われたゲームを制し、2試合ぶりの白星。残留圏内の17位湘南ベルマーレとの勝ち点差を「1」に縮めた。横浜FMは今夏にカーディフ(イングランド)から約1年半ぶりに復帰加入したDF角田涼太朗、マッカビ・ハイファ(イスラエル)から新加入したイスラエル代表FWディーン・デイビッド