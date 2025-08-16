[8.16 J1第26節 町田 3-0 C大阪 Gスタ]J1リーグは16日に第26節を行った。FC町田ゼルビアとセレッソ大阪の対戦は、町田が3-0で勝利。クラブ初となるリーグ戦7連勝、そして公式戦は10連勝を果たし、首位との勝ち点差を暫定で2に縮めた。前節にヴィッセル神戸を破った町田は、その前節で違和感を覚えて大事を取ったDF菊池流帆が外れ、DFドレシェヴィッチが起用された。新加入のMFネタ・ラヴィ(←G大阪)はベンチ入りした。一方、9