[8.16 J1第26節 浦和 2-1 名古屋 浦和]J1リーグは16日、第26節を各地で行い、浦和レッズが名古屋グランパスを2-1で破った。今夏千葉から加入したFW小森飛絢が公式戦3戦連発となる先制ゴールを決め、公式戦3連勝に導いた。一方の名古屋はJ1リーグ戦3連敗となり、降格圏との勝ち点差が4に縮まった。45,652人の大観衆が詰めかけたお盆の一戦。浦和は前節・横浜FC戦(◯2-1)と同じスターティングイレブンを起用し、加入後5試合4ゴー