【J3第23節】(白波スタ)鹿児島 3-0(前半1-0)相模原<得点者>[鹿]河村慶人2(21分、74分)、アンジェロッティ(80分)<警告>[相]島川俊郎(51分)、ピトリック(77分)観衆:10,238人主審:山岡良介