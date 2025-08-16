【J3第23節】(サンアル)松本 1-1(前半0-1)琉球<得点者>[松]林誠道(78分)[琉]高木大輔(13分)<警告>[松]安永玲央(52分)、佐相壱明(90分+1)[琉]庵原篤人(90分+4)観衆:11,001人主審:清水修平