【J3第23節】(ゴースタ)金沢 2-3(前半0-2)宮崎<得点者>[金]杉浦恭平(85分)、パトリック(90分+1)[宮]橋本啓吾3(5分、17分、55分)<警告>[宮]坂井駿也(69分)、青木心(77分)、奥村晃司(81分)観衆:6,973人主審:大坪博和