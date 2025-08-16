◆パ・リーグ日本ハム９―５楽天（１６日・楽天モバイル）日本ハムの清宮幸太郎内野手が、自身初のシーズン１００安打を達成した。２回先頭で打席に入ると、楽天の先発・内から右前打。これでシーズン１００安打に到達すると、万波の２点適時二塁打で先制のホームを踏んだ。さらに清宮幸は３回に犠飛、５回には右中間二塁打、８回にも左前打を放ち３安打猛打賞。４打数３安打１打点と活躍し「全打席よかったと思います」と