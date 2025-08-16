¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£¶ÀáÄ®ÅÄ£³¡½£°£ÃÂçºå¡Ê£±£¶Æü¡¦£Ç¥¹¥¿¡ËÄ®ÅÄ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç£ÃÂçºå¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£³¡½£°¤Ç²÷¾¡¡£¥¯¥é¥Ö¿·µ­Ï¿¤Î¥ê¡¼¥°Àï£·Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø¼°Àï¤ÎÏ¢¾¡µ­Ï¿¤â£±£°¤È¤·¤¿¡£Á°È¾£²£²Ê¬¤Ë£Æ£×¥Ê¥µ¥ó¥Û¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢Æ±£´£²Ê¬¤Ë£Ä£ÆÎÓ¹¬Â¿Ïº¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¸åÈ¾¤â¹¶Àª¤ò´Ë¤á¤º¡¢¸åÈ¾£³£´Ê¬¤Ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½£Æ£×¥ª¥»¥Õ¥ó¤Ë£±£³»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨£²ÅÀÌÜ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡££ÃÂçºå¤Ë²¿ÅÙ¤«¹¥µ¡¤òºî¤é¤ì¤ë¤â¡¢ÍÞ¤¨¤­¤Ã¤Æ¤Î¾¡