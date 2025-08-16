◇セ・リーグ広島ーヤクルト（2025年8月16日マツダスタジアム）ヤクルトの宮本丈内野手（30）が16日の広島戦で右手に死球を受けて負傷交代するアクシデントに見舞われた。2点を追う9回2死一塁の場面で代打で登場し、相手投手・森浦が投じた5球目の148キロ直球が右手甲付近に直撃。顔をしかめてその場でうずくまり、ベンチから飛び出した大松チーフ打撃コーチやトレーナーに付き添われてベンチ裏へと退いた。試合後に病