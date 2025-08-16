【MLB】ドジャース 3ー2 パドレス（8月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）【映像】カーショーがフリーマンに“粋な合図”（実際の様子）名手の好守備にレジェンド左腕も大興奮だ。ドジャースのフリーマン内野手が、鋭い打球を横っ飛びキャッチ。ベースカバーに入ったカーショー投手へのトスでアウトをもぎ取ると、“粋な合図”で称えた。前カードのエンゼルス戦でスイープを喫するなど4連敗で首位陥落となっ