元「ロンドンブーツ1号2号」の田村亮（53）が16日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）に出演。コンビ解散の裏話を語った。「ロンドンブーツ1号2号」は6月24日放送のテレビ朝日「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）の生放送で解散を電撃発表。3月に2人で食事に行ったといい、淳がその場で「一度屋号を下ろしてそれぞれ新しい挑戦をやってみようとなった」と説明した。番組内で亮は、解散発表前の心境を振