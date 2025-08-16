メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県南知多町の内海海水浴場で、真夏の夜を彩る花火大会が開催されました。 内海海水浴場での花火大会は50年以上の歴史があり、2018年からは「内海メ～テレ花火大会」として開催されています。 およそ1時間の間、夜空に花火が次々と打ち上げられました。