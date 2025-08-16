8月16日（土）に放送した「出没！アド街ック天国 東武線シリーズ【新越谷】阿波踊りに熱狂する埼玉の街」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！越谷レイクタウンの隣！JR武蔵野線と乗り換え便利な【新越谷】は徳島＆高円寺と並ぶ阿波踊りの街♪70万人が来場する一大イベントは来週開催☆哀愁の新コーナー！？始動【動画】＜新越谷＞1日1000本もつ焼き＆一般客も利用可！卸売市場＆激安スーパー▼生姜＆大根おろし