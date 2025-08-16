2025明治安田J1リーグ第26節の9試合が16日に行われた。前節首位に浮上した鹿島アントラーズは、アビスパ福岡と対戦。後半立ち上がりに先制を許すと、終盤に舩橋佑が試合を振り出しに戻したものの、悔しいドローに終わった。ヴィッセル神戸は後半アディショナルタイムの失点で降格圏の横浜FCに痛恨の敗戦。そして、京都サンガF.C.がラファエル・エリアスの2試合連続ゴールで東京ヴェルディを退け、京都は勝ち点で並んだ鹿島を