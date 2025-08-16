2025明治安田J2リーグ第26節の7試合が16日に行われた。首位に立つ水戸ホーリーホックは2試合ぶりの黒星を喫した。ホームのジュビロ磐田戦は早々に2失点。水戸は79分に渡邉新太のPKで1点を返したものの、終盤に試合を決定づける3点目を磐田に奪われ、1−3で敗れた。2位ジェフユナイテッド千葉は3位徳島ヴォルティスと直接対決。オウンゴールの1点で千葉が競り勝ち、水戸との勝ち点差を「3」に縮めた。敵地でレノファ山口FC