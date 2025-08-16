東京ドームで読売巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合が行われた１６日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）ではイースタン・リーグ公式戦が追悼試合として催された。巨人は午後５時から、埼玉西武ライオンズと対戦。試合前には、長嶋さんの生涯を振り返る特別映像が流された。続いて、両チームの選手たちがベンチ前に整列。観客たちも立ち上がり、３３秒間の黙とうをささげた。巨人の選手たち