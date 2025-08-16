日本テレビ系「トーク★ハンサム」が１５日に放送され、ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人、ニューヨーク・屋敷裕政、アインシュタイン・河井ゆずる、さや香・新山、ロングコートダディ・兎が出演した。ハンサムなトーク力で女性ゲストの恋愛観を深掘りするバラエティー。この日は、元乃木坂４６・松村沙友理を迎えた。松村は、ハンサムの定義に「食への好奇心が強い男性」を挙げ「食への興味がない＝私にも興味がない」と説明。「