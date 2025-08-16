バドミントン日本代表が１６日、都内で合宿を公開した。女子シングルス世界ランク８位の宮崎友花（ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ）は、初の世界選手権（２５日開幕、フランス・パリ）に臨む。「大きな大会。１試合１試合頑張りたい」と意気込みを語った。１７日が１９歳の誕生日。報道陣からサプライズケーキを受け取ると、笑顔を浮かべておおはしゃぎした。「正直、１８歳のままでいたいけど」と笑いつつ、「自立して親にも頼らないよ