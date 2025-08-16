「楽天５−９日本ハム」（１６日、楽天モバイルパーク）日本ハムは投打がかみ合い、快勝した。二回に万波の適時二塁打、水野の犠飛で３点を先制。三回には清宮幸が犠飛を放ち、五回は野村と水野の適時打で３点を加えた。九回には水野が４号ソロ。中押し、ダメ押しと効果的に得点を重ねていった。１６安打で９得点。新庄監督は「誰が打ったか分からない」と笑みを浮かべると、楽天・内攻略については「しっかりボールを打ち