◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節清水１―３横浜ＦＭ（１６日・アイスタ）横浜ＦＭが清水に３―１で快勝した。立ち上がりは清水に押し込まれる展開が続いたが、前半１６分にＣＫの流れから、右からのＤＦ加藤のクロスを復帰後初先発だったＤＦ角田が右足で合わせて先制点を奪った。角田にとってはＪ１初ゴールだった。さらに同２９分には、自陣から縦へのパスで相手を崩し、最後はＭＦ渡辺のスルーパスにＦＷデイビッドが抜