過去に配信し反響があったものを再編成しています。『物が無くなる家』第21話をごらんください。 自分から言い出したにも関わらず、いざ息子夫妻が出て行くと言うと激しく動揺した義母。今更取り消すわけにも行かず、息子の固い決意に頷くことしかできません。引っ越しが決まり次第同居は解消と決まり、早速不動産屋へ行くことになったツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさん。すると、夫はまだ義母と話し合うと言い出