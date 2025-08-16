◆パ・リーグ楽天５―９日本ハム（１６日・楽天モバイル）８月１３日に初の１軍昇格を果たした楽天・泰勝利投手が、８回に５番手で登板。プロ初の１軍マウンドで先頭打者を空振り三振に抑えたが、その後３安打を浴び、失策も絡んで１失点（自責０）。最速１５２キロの４年目左腕は「マウンドいくときにすごく声援があったので、これが１軍か、と。緊張感もありました」と振り返った。先頭打者に対して「真っすぐが強みなので、