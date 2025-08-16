◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―３ヤクルト（１６日・マツダスタジアム）広島は、球団７年ぶりとなる助っ人のアベック弾で連敗を止めた。６回１死からモンテロが勝ち越し６号ソロを放ち、２死一塁から代打・ファビアンが１３号２ラン。１８年５月５日のヤクルト戦（神宮）でエルドレッド、バティスタが放って以来の助っ人競演。６回２失点と粘投した森下は、６月１３日の日本ハム戦（エスコン）以来６４日ぶりの６勝目を手にした