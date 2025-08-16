アニメ「マクロス7」ミレーヌ・ジーナス役、「怪盗セイント・テール」セイント・テール役などで知られる声優の櫻井智さんが13日、死去した。53歳。2023年8月に膵（すい）臓がんと診断され、闘病していたという。所属事務所が公式サイトで公表した。訃報を受け、アニメ「ポケモン」シリーズで共演した声優の松本梨香が櫻井さんを追悼した。櫻井さんの所属事務所は「櫻井智は2023年8月に膵臓がんと診断され、余命1年との宣告を受