※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。■これまでのあらすじ妻を精神的に追い詰めた夫は謝罪し、「また傷つけられたら即離婚」という条件付きで関係修復を受け入れてもらいます。贖罪の意味を込めて新居建設を計画するが、その担当スタッフと不適切な関係に。出産後、病院を訪れた夫に、妻は離婚届を出したことと裏切り