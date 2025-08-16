明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★★芸術的な感性が高まっています。美術館等に行くと、思いがけない出会いがありそう。あなたの今後の人生を左右する出会いかもしれません。B型の運勢……★★★★☆友情が盛り上がる暗示。お腹を抱えて笑う事も多いでしょう。今日はべたべたするくらいの付き合いでよし。旅行の計画を立てるのにも最適な日