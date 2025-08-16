気象台は、午後10時10分に、洪水警報を富士市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】静岡県・富士市に発表 16日22:10時点西部では、17日明け方まで土砂災害に警戒してください。東部では、17日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■浜松市南部□大雨警報・土砂災害17日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm■浜松市北部□大雨警報・土砂災害17日明け方にかけて警戒・